SİİRT'te 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbetine başlayan vatanlaşlar "Mustafa Kemal'in askeriyiz" sloganı attı

15 Temmuz anma etkinliklerı çerçevesinde Siirt'te demokrasi nöbeti başlatıldı. Akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen çok sayıda kişi, darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı tişörtleri giydi. Demokrasi nöbetinin başlamasının ardından sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından 15 Temmuz'da şehit olanlar için dualar okundu. Ardından Siirt'in Güres Caddesi'nde Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Tugay Komutanı Albay Selçuk Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katımıyla Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.



Yürüyüşten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen kalabalık, burada demokrasi nöbeti tutmaya başladı. Demokrasi nöbetine katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla “Mustafa Kemal'in askerleyiz" 'sloganları atıp türküler söylerken, slayt gösterileri yapıldı.