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Deng: Değişen dünyada Türkiye ile aynı gemide yol alıyoruz

Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li, Asya çağında Türkiye ile aynı gemide yol aldıklarını söyledi. Büyükelçi Deng, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yılı resepsiyonunda konuştu. Resepsiyonda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da konuklara hitap etti. Kıran, Türkiye’nin başlattığı "Yeniden Asya" açılımında Çin'in en önemli ortaklardan biri olacağını ifade etti.

Deng: Değişen dünyada Türkiye ile aynı gemide yol alıyoruz

Türkiye ve Çin’in aynı gemide olduğu belirtildi. İki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini noktasında ortak vurgular yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı için Ankara'da bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar temsil etti. 

Vatan Partisi, resepsiyona kalabalık bir heyetle katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Prof. Dr. Zafer Kars ve Meltem Ayvalı heyette yer aldı. Heyete, MKK üyesi Yadigar Özen, Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Özge Yahşi Ergen ile Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı da eşlik etti.

Açılış konuşmasını yapan Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekti.

Büyükelçi Deng, “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin iki ülkeye önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Resepsiyonda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da konuklara hitap etti. Kıran, Türkiye’nin devlet politikası olarak başlattığı "Yeniden Asya” açılımında Çin'in rolüne işaret etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #ankara
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