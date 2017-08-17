MİT TIR'ları davası sanıklarından FETÖ imamı Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağladığı belirlenen avukat Deniz Akbulut tutuklandı. Jandarmada 9 yıl sözleşmeli subay olarak görev yaptıktan sonra TSK'dan ayrılarak avukatlık yapmaya başlayan Akbulut'un "ByLock" kullandığı da belirlendi. Akbulut, "Hero" tişörtü ile gündeme gelen FETÖ'cü sanığın da avukatlığını yapıyordu.

Tutuklu bazı FETÖ'cülerin avukatlığını yapan Deniz Akbulut, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifadesi alınan bir gizli tanık, tırları durduran jandarma personeli ile "örgüt imamı" olduğu belirlenen Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir kişiden bahsetti. Soruşturmayı derinleştiren savcılık o kuryenin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirledi.



Başsavcı İrfan Fidan'ın talimatı ile gözaltına alınan Akbulut'un "ByLock" kullanıcısı olduğu da ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Akbulut, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Savcılığın sevk yazısında; 2003-2012 yılları arasında jandarma sözleşmeli subay olarak görev yapan zanlının daha sonra TSK'dan ayrılarak avukatlık yapmaya başladığı, FETÖ'nün "silahlı kuvvetler yapılanması" içinde "yöneticilik, abilik'' pozisyonunda olduğu kaydedildi.



Örgütün sivil imamlarından Hamza Ali Ece ile Mit tırları soruşturmasından tutuklu jandarma personeli arasında kuryelik yapan avukat Akbulut, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.



Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına üzerinde "Hero" yazan tişört ile giden FETÖ'cü Gökhan Güçlü'nün de avukatlığını yapıyordu.





ulusal.com.tr