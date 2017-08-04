Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral yerine Koramiral rütbesinde atama yapılmasının yankıları sürüyor. YAŞ'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sürpriz şekilde Koramiral Adnan Özbal atanmıştı. Bu görevi bekleyen en kıdemli isim ise Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'ydi. Kösele'nin emekliliğini isteyeceği düşünülüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Oramiral değil Koramiral atandı.



İki yıl önce Koramiral rütbesine yükselen Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.



Özbal'dan daha kıdemli olmasına karşın Oramiral Veysel Kösele ise bu göreve getirilmedi. Oramiral Kösele için emeklilik ya da görevi uzatma kararı da verilmedi. Yani Kösele'nin bu durum karşısında emeklilik talep etmesi beklendi.



Edinilen bilgilere göre Kösele kendi isteği ile emekliliğe ayrılacak. Kösele'nin birkaç gün içinde emeklilik dilekçesini vermesi bekleniyor.



Öte yandan Özbal'ın, emekliye ayrılacak Kuvvet Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından şura üyelerine tavsiye edildiği öğrenildi. Böylece ilk defa Sahil Güvenlik Komutanlığı yapmış bir amiral iki yıl aradan sonra Deniz Kuvvetleri'nin başına getirilmiş oldu.





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