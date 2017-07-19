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'Deniz Kuvvetleri Yapılanması'nın mahrem imam iddianamesi hazırlandı

Darbe girişiminde SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda görevli 38 eski asker ile sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

'Deniz Kuvvetleri Yapılanması'nın mahrem imam iddianamesi hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda görevli 38 eski asker ile bu personeli komuta eden sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki sivil yöneticisi 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #deniz kuvvetleri yapılanması #mahrem imam iddianamesi #darbe #sat #kurtarma ve sualtı komutanlığı #şüpheli #iddianame
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