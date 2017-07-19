Darbe girişiminde SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda görevli 38 eski asker ile sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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