İstanbul'da deniz ulaşımı çalışanları greve çıkmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanamadığını belirtren Türkiye Denizciler Sendikası yönetcileri, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü kapısına grev kararını astı. 2 aylık yasal süre içinde bir anlaşma sağlanmazsa, yaklaşık 700 işçi greve çıkacak.

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı Hasan Pakdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi'nde bir anlaşma varılamadığını kaydetti.



Pakdemir, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş olmak üzere diğer belediye yöneticilere seslendi.



Sendika Genel Başkanı, yasal haklar kapsamında olan taleplerin yerine getirilmemesi durumunda İstanbul'da deniz ulaşımın kitleneceğini söyledi.



Açıklamanın ardından Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne tarihinde ilk kez grev kararı ilanı asıldı.



Şayet 60 günlük yasa süreç içinde anlaşma sağlanmazsa sendikaya üye yaklaşık 700 işçi iş bırakacak.



Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Şengül Derin

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