Cerattepe'ye Danıştay darbesi
Cerattepe'ye Danıştay darbesi
Moskova'dan Afrin açıklaması
Moskova'dan Afrin açıklaması
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
D&R hakkında flaş karar
D&R hakkında flaş karar

Denizde kalp krizi geçiren Prof. Batırel yaşamını yitiridi

Marmara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde girdiği denizde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

Denizde kalp krizi geçiren Prof. Batırel yaşamını yitiridi

Marmara Ereğlisi İlçesi’nin Dereağzı Mahallesi’nde bulunan yazlıkta yaz tatilini geçiren Marmara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, torunları ile birlikte serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda fenalaşan Prof. Dr. Batırel, çevredekiler tarafındanÿdenizden çıkarıldı, sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Prof. Dr. Batırel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Prof. Dr. Batırel kurtaraılamadı. Eski rektörünÿkalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #marmara üniversitesi #Ömer Faruk Batırel #Tekirdağ
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
ABD'de 5.8 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber
Kıbrıs Konferansı’nda en kritik gün devam ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.