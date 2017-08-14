Gece gündüz demeden denizde oluşabilecek kazalara karşı zorlu eğitimden geçiyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan Dalış Emniyet Güvenlik Arama kurtarma timlerini getiriyoruz ekranlarınıza…

Onlar, denizlerin kurtarıcı elleri…Batı Akdeniz’de 649 kilometrelik kıyı şeridinde, oluşabilecek her türlü kazaya müdahale için zorlu eğitim koşullarından geçiyorlar.Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bünyesinde tamamı uzman erbaş ve astsubaylardan oluşan Dalış Emniyet Güvenlik Arama kurtarma timi zorlu görevleri başarıyla gerçekleştiriyor. Timde görev yapacak personel ise özenle seçiliyor…Her gün paletli, paletsiz ve tüplü olarak 4 kilometre yüzen tim üyeleri, ayda birkaç kez ise Sıçan Adası'ndan Sarısu'ya kadar 6,5 kilometre kulaç atıyor.Türkiye'de bu yıl DEGAK timlerinin katıldığı 79 arama kurtarma operasyonunda 35 kişi sağ kurtarıldı, 53 kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı.