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Denize atlayan genç türkücü ağır yaralandı

Aydın’ın Didim İlçesi’nde tatil yaparken tekneden denize balıklama atlayan şarkıcı Gürkan Çapkan’ın omuriliğinin zarar gördüğü belirtildi.

Denize atlayan genç türkücü ağır yaralandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Didim’de meydana geldi. Tatil için geldiği Akbük Mahallesi’nde denize balıklama atlayan Türk Halk Müziği sanatçısı Gürkan Çapkan, başını suyun altındaki taşa çarparak yaralandı.

Çapkan, olay yerine gelen ambulanslaAydın’daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Çapkan’ın, omuriliğinin zarar gördüğü öğrenildi.

Etiketler; #aydın #Didim #Gürkan Çapkan #Akbük Mahallesi
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