Olay, dün saat 15.00 sıralarında Didim’de meydana geldi. Tatil için geldiği Akbük Mahallesi’nde denize balıklama atlayan Türk Halk Müziği sanatçısı Gürkan Çapkan, başını suyun altındaki taşa çarparak yaralandı.
Çapkan, olay yerine gelen ambulanslaAydın’daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedaviye alınan Çapkan’ın, omuriliğinin zarar gördüğü öğrenildi.
Aydın’ın Didim İlçesi’nde tatil yaparken tekneden denize balıklama atlayan şarkıcı Gürkan Çapkan’ın omuriliğinin zarar gördüğü belirtildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Didim’de meydana geldi. Tatil için geldiği Akbük Mahallesi’nde denize balıklama atlayan Türk Halk Müziği sanatçısı Gürkan Çapkan, başını suyun altındaki taşa çarparak yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.