İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir çocuğun denize düşerek kaybolduğu iddiası üzerine deniz polisine bağlı balık adamlar arama yapıyor.

Galata Köprüsü'nden boğaz manzarası izleyen iki kişi, polisi arayarak Beyoğlu Arap Camii Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan şantiye alanında, saat 20.30 sıralarında, 10-15 yaş arasındaki bir çocuğun denize düşerek kaybolduğunu bildirdiler. Önce yüzdüğünü sandıkları kişinin düştüğü yere geldiklerinde çocuğun sadece terliğini gördüklerini belirttiler.



Bunun üzerine deniz polisi çocuğun kaybolduğu iddia edilen alanda arama başlattı. Balık adamlar tarafında denizin dibinde yapılan aramalara devam ediliyor.