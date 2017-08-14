Galata Köprüsü'nden boğaz manzarası izleyen iki kişi, polisi arayarak Beyoğlu Arap Camii Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan şantiye alanında, saat 20.30 sıralarında, 10-15 yaş arasındaki bir çocuğun denize düşerek kaybolduğunu bildirdiler. Önce yüzdüğünü sandıkları kişinin düştüğü yere geldiklerinde çocuğun sadece terliğini gördüklerini belirttiler.
Bunun üzerine deniz polisi çocuğun kaybolduğu iddia edilen alanda arama başlattı. Balık adamlar tarafında denizin dibinde yapılan aramalara devam ediliyor.
İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir çocuğun denize düşerek kaybolduğu iddiası üzerine deniz polisine bağlı balık adamlar arama yapıyor.
Galata Köprüsü'nden boğaz manzarası izleyen iki kişi, polisi arayarak Beyoğlu Arap Camii Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan şantiye alanında, saat 20.30 sıralarında, 10-15 yaş arasındaki bir çocuğun denize düşerek kaybolduğunu bildirdiler. Önce yüzdüğünü sandıkları kişinin düştüğü yere geldiklerinde çocuğun sadece terliğini gördüklerini belirttiler.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.