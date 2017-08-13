Yaz aylarında gerek boğulma korkusu gerekse imkanlar neticesinde tatile gidemeyen denizden mahrum olan çocukların imdadına Çekmeköy Belediyesi yetişti.

Yaz aylarında gerek boğulma korkusu gerekse imkanlar neticesinde tatile gidemeyen denizden mahrum olan çocukların imdadına Çekmeköy Belediyesi yetişti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların hem kötü alışkanlıkları olmasın hem de yazın bulantan sıcağından korunması adına uzman eğitimciler nezaretinde yüzme dersleri veriliyor.



Yaz spor okulları kapsamında 20 branşta eğitim veren Çekmeköy Belediyesi bu uygulama sayesinde çocukların tatillerini doğru bir şekilde geçirmelerini sağlıyor. Ailelerin de çocuklarını gönül rahatlığıyla bu yaz okullarına göndermesiyle üzücü vahim boğulma vakalarının önüne geçilecek. Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz ise uyuşturucunun artık ilkokul çağlarındaki çocukları hedef edindiğini ve yarınlarımızı emenat edeceğimiz yavrularımızın uyuşturucuya bulaşmaması için ve yazın bunaltıcı sıcağından korunmaları için yüzme dersleri verdiklerini havuz hizmetleriyle boğulmaların da önüne geçtiklerini söyledi. Başkan Poyraz aynı zamanda başta yüzme olmak üzere tüm aktivitelerin uzman eğitmenler nazeretinde verildiğini belirtti.



Yaz spor okullarında uzman eğitmenler tarafından; taekwondo, atletizm, futbol, voleybol,tenis ve yüzme dersleri verildi. Yüzme dersleri için Çatalmeşe İlköğretim Okulu, Fatma Talip Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ali Kuşçu ilk Öğretim okullarının bahçelerinde biri eğitim diğeri oyun için ikişer tane havuz kuruldu. Bu okullara kayıt olan 3000 çocuk ve bir o kadar da farklı yaz okullarından ve sevgi evlerinden çocuklar havuzlarda Çekmeköy Belediyesi’nin misafir oldular. Çeşitli nedenlerle tatile ve denize gidemeyen çocuklar suyun ve güneşin tadını çıkardılar ve tüm yaz boyunca eğlendiler.