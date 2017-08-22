Denizlerde avlanma yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Son hazırlıklar tamamlanma aşamasında. Yeni sezon Kurban Bayramı ile aynı gün başlıyor. Bu nedenle balıkçılar, aileleriyle birlikte bayramı geçirdikten sonra ağlarını denizle buluşturacaklar.

Balık avı sezonuna sayılı günler kaldı. Balıkçılar, yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ancak bu yıl sezon Kurban Bayramı nedeniyle bir kaç gün geç başlayacak.



15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı 1 Eylül itibariyle son bulacak. O gün aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bu nedenle balıkçılar denize açılma tarihini değiştirdi.



Samsun'da yeni ev sezonu için son hazırlıklar yapılıyor. Tekneler tamir ediliyor. Ağlar onarılıyor. Balıkçılar artık mavi sulara kavuşup 'vira bismillah' diyecekleri günü bekliyor.



Balıkçılara göre sezonun geç açılacak olması, sektöre olumlu yansıyacak.



Geçen yılı bol verimle kapatmışlardı, balıkçılar. Yeni av sezonundan da umutlular...







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