Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Whatsapp'ta yeni dönem! Bugünden itibaren herkes artık...
Whatsapp'ta yeni dönem! Bugünden itibaren herkes artık...
Paralarda flaş değişiklik
Paralarda flaş değişiklik

Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 20 gözaltı var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programını kullandıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı

Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 20 gözaltı var

Denizli Acıpayam ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen, aralarında ihraç edilen ve açığa alınan öğretmen ile kamu görevlilerinin bulunduğu 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri eş zamanlı olarak 15 adrese düzenlediği operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #bylock #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ronaldo'nun yatına şok baskın
Sonraki Haber
Ünlü gece kulübünden açıklama: 15 Temmuz partisinden vazgeçiyoruz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.