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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 22 kadın öğretmen gözaltına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kapatılan Aktif Eğitim Sen'e yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 22 kadın öğretmen gözaltına alındı

Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 22 kadın öğretmen gözaltına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 22 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi 22 kadın öğretmen hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesinin Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlediği operasyonda, meslekten ihraç edilen 22 kadın öğretmen gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, jandarmaya götürüldü.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #fetö #pdy #gözaltı #öğretmen
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