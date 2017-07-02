Denizli'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar yarın izinli sayılacak.

Denizli'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar yarın izinli sayılacak.



Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.