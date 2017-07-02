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Denizli'de kamu personeline sıcak hava izni

Denizli'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar yarın izinli sayılacak.

Denizli'de kamu personeline sıcak hava izni

Denizli'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar yarın izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Denizli Valiliği #idari izin #izin #sıcak hava
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