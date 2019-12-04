Denizli’de Üretim Devrimi Kurultayı yapıldı

Vatan Partisi Üretim Kurultayı şehir şehir toplanıyor, üreticinin sorunları ve çözüm yolları tartışılıyor.

Eski Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda Denizli’deki tarımsal faaliyetler, hayvancılık, tekstil ve metal sanayicilerinin çözüm önerileri konuşuldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ithalata yönelerek yerli üreticinin göz ardı edildiğini ve ekonomik krizin bu koşullarda oluştuğunu söyledi.

Vatan Partisi lideri Perinçek, “gümrüklerim izde yerli üreticimizi koruyacağız” dedi ve örneklerle anlattı.

Vatan Partisi’nin “Üretim Devrimi” programını açıklayan Dr. Doğu Perinçek, üreticilerin destekleneceğini ve üretimin teşvik edileceğini söyledi.

Dış politika ve ekonomi arasındaki bağdan bahseden Vatan Partisi lideri, Türkiye ekonomisinin Asya ile bütünleştiğini belirtti.

Konuşmacılar arasında USİAD Başkanı İbrahim Yıldız ve Ekonomist Ali İhsan Bursalıoğlu da vardı.

Kurultayın diğer bir konuşmacısı Ekonomist ve İşadamı Ünsal Aysun’du. Aysun, 2019 yılı 3. Çeyrek büyüme rakamlarını yorumladı.

HABER: ERDEM ÖZDEMİR KAMERA: AKIN KARA

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