İstanbul’da yaşanan 5,8’lik deprem, "ne kadar bilinçliyiz?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Deprem öncesinde alınacak önlemler ile deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar, hayati önem taşıyor. İşte uzmanların uyarılarıyla dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar

İstanbul’da 5,8’lik depremin ardından yurttaşlar, "Deprem anında ne yapılmalı?" sorusunu araştırmaya başladı. Uzmanlara göre deprem öncesinde alınacak tedbirler hayati önemde.



Uzmanlar, yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması için eşyaların sabitlenmesi gerektiğini vurguluyor. Yapısal olmayan tehlikeler arasında kolonlar, kirişler ve duvarlar yer alıyor. Afet çantası ise hayat kurtaracak bir diğer önlem olarak görülüyor.



Deprem anında yapılması gerekenler, deprem öncesindeki önlemler gibi oldukça önemli. Uzmanlara göre “Çök-kapan-tutun” olarak adlandırılan hareket hayat kurtarabilir.



Peki deprem sonrasında nasıl hareket edilmeli? Tahliye nasıl yapılmalı?



Tahliye sonrasında oluşabilecek yaralanmalara ise ilk müdahale acilen yapılmalı. Afet çantasının içine ilk yardım kiti de bulundurulmalı.



Deprem sonrasında uzuv kaybı ve kalp krizi riski de bulunuyor. Uzmanlara göre, paniğin depremin dostu olduğunu unutmamak gerek.



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