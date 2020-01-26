Elazığ depremi akıllara deprem esnasında ve sonrasın yapılması gerekenleri bir kez daha getirdi.

Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremin etkileri hâlâ sürüyor. Yaşanan deprem aslında vatandaşların depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem esnasında yaşanan panik kalp krizlerine ve balkondan atlamalara neden oldu.

Peki, deprem öncesinde neler yapılmalı?

Deprem çantası ve deprem sigortası da can ve mal kaybını önlemek adına atılacak diğer adımlar arasında yer alıyor.

Deprem esnasında öncelikle sakin kalmak gerekiyor. Çök-kapan-tutun hareketini yapmak ise hayati önem taşıyor.

Deprem gerçekleştikten sonra nasıl hareket edilmeli? Tahliye nasıl yapılmalı? Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Direktörlüğü Afet Eğitim Uzmanı Şahin Erden Ulusal Kanal’a özel olarak anlattı.

Türk Kızılay’ı depremden sonra afet operasyon merkezi oluşturdu. Afet bölgesindeki koordinasyon bu merkezde sağlanıyor.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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