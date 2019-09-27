İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaş sokaklara akın etti ama toplanacak güvenli alanlar yetersiz olduğu için yine binaların önüne sığındı. İstanbul'un karşı karşıya olduğu riskler Vatan Partisi'nin "Kırmızı İstanbul" projesini yeniden gündeme getirdi.

Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un hazırlıksız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da okullar tatil edildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, bazı evlerde hasar meydana geldi. Camilerin minaresi yıkıldı. Depremin ardından GSM operatörleri kilitlendi. Yaşananları İstanbullu çaresizce izledi.



Marmara Bölgesi’ndeki 11 ilde 25 milyon insan yaşıyor. Bölgede yaklaşık 6 milyon konut bulunuyor. Uzmanlar gün aşırı yetkililere büyük İstanbul depremi için önlem alın çağrısı yapıyor. Ancak kulaklar tıkalı. "Depreme hazır mıyız?" sorusu ise yanıtsız. Toplanma alanlarının kısıtlı olması, afet eğitimi, GSM operatörlerinin yetersiz alt yapısı, trafik sorunu gibi birçok konu çözüm bekliyor.



Silivri açıklarındaki orta ölçekli deprem ise uyarı oldu. Akıllara ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi seçimlerindeki projeler geldi. Çözüm üreten "Kırmızı İstanbul" ise öne çıktı. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Üsküdar'daki Ünalan metro çıkışında partisinin "Kırmızı İstanbul" projesini açıklamıştı.



Bilim insanlarının öngörülerini hatırlatan Yücel, Vatan Partisi yönetiminde İBB'nin alacağı önlemleri anlatmıştı.



Yücel, "Önlem alacak siyasi irade Vatan Partisi'dir." vurgusu yapmıştı.



ulusal.com.tr