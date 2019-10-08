Deprem sonrası ev ilanlarında değişiklik

Vatandaşlar artık manzaraya göre değil sağlamlığa göre ev alıyor.

İstanbulluları korkutan 5,8'lik deprem, ev satışlarındaki eğilimi değiştirdi.

Yeni ev arayışına giren vatandaşlar eski yapıları değil yeni yapıları tercih ediyor.

Yeniden şekillenen sektörde emlakçılar ilanlara "depreme dayanıklı ev" yazmaya başladı.

Ancak yeni yapılan evle eski yapı arasındaki fiyat farkı vatandaşın bütçesini oldukça zorluyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, evin yeni olması kadar sağlam olması gerektiğini de vurguladı.

Yeni evin yapılmadan önce yapı denetim firması tarafından denetlenmesi gerekiyor.

HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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