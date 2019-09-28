Öğrenciler oturma eylemi yaptı, hasarın boyutunu duyurmaya çalıştı.
Çapa'da bulunan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri can güvenliği nedeniyle derslere girmedi, durumu protesto etti.
Deprem öncesinde binada çatlaklar oluşmaya başladığını söyleyen öğrenciler içerinin son halini de paylaştı.
Hasarın gözle görülür hale geldiğini, ifade eden öğrencilerin eylemine Fakülte öğretim üyeleri de destek verdi.
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden okumaya gelen öğrenciler biran önce çözüm bekliyor.
ulusal.com.tr
5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde hasar oluştuğu iddia edildi. Öğrenciler, kendilerinin ve hastaların can güvenliği olmadığı gerekçesiyle fakülte önünde oturma eylemi yaptı.
Öğrenciler oturma eylemi yaptı, hasarın boyutunu duyurmaya çalıştı.