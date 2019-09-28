Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
banner1119

Deprem sonrası hasarlı bina eylemi

5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde hasar oluştuğu iddia edildi. Öğrenciler, kendilerinin ve hastaların can güvenliği olmadığı gerekçesiyle fakülte önünde oturma eylemi yaptı.

Deprem sonrası hasarlı bina eylemi

Öğrenciler oturma eylemi yaptı, hasarın boyutunu duyurmaya çalıştı.

Çapa'da bulunan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri can güvenliği nedeniyle derslere girmedi, durumu protesto etti.

Deprem öncesinde binada çatlaklar oluşmaya başladığını söyleyen öğrenciler içerinin son halini de paylaştı.

Hasarın gözle görülür hale geldiğini, ifade eden öğrencilerin eylemine Fakülte öğretim üyeleri de destek verdi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden okumaya gelen öğrenciler biran önce çözüm bekliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
Önceki Haber
Ak Parti'den HDP açıklaması
Sonraki Haber
Antalya'da dört çocuk koruma altına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.