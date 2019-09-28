5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde hasar oluştuğu iddia edildi. Öğrenciler, kendilerinin ve hastaların can güvenliği olmadığı gerekçesiyle fakülte önünde oturma eylemi yaptı.

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