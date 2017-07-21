Ege Denizi'ndeki deprem sonrası bazı tatilciler tatillerini yarıda keserek sabah ilk uçakla Bodrum'dan İstanbul'a döndü. Tatilcilerden Yılmaz Kahraman, ""Deprem anında plajdaydım. Korkunç çığlıklar başladı. Çünkü otelin içinden dışından çatırtılar geliyordu. Deprem nedeniyle ilk uçakla döndüm. Çünkü orada odalara bile girişimiz yasaklandı. Sahildeydik. Bir anda çatırtılarla birlikte su yükseldi. Şezlongların suya çekildiğini gördük. Herkeste bir panik havası vardı" dedi.

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Ege Denizi'ndeki deprem sonrası bazı tatilciler tatillerini yarıda keserek Sabah ilk uçakla Bodrum'dan İstanbul'a döndü.



Yaşadıkları şoku hala atamadıklarını söyleyen bazı tatilciler deprem anında kaldıkları otel ve evlerden panik halinde kaçtıklarını söylediler. Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası THY'nin bu sabah Bodrum'dan kalkan, saat 07.30'da da İstanbul'a gelen tatilcilerden Nail Dağlı hemen havalimanı geldiğini ve ilk bileti aldığını belirterek, "Deprem oldu. O nedenle döndüm. Bu ayın 26'sında Fransa'ya gitmem lazımdı. Hemen Havalimanı'na geldim.Birinci bileti aldım.İstanbul'a dayımın yanına geldim.Deprem anında çarşıda diskoteklerin orda bir dükkanın içindeydim.Elbise bakıyordum.Birden hepimiz yere düştük. Dışarı çıktık. Lambalar söndü. Elektrikler gitti. Herkes dışarı çıktı. Yoldu koştuk. Çok panik vardı" dedi.



Deniz Koca ise, “Doğma büyüme Bodrumluyum. Depremin şiddetini televizyonlardan öğrendik. 6.3 - 6.8 aralığında deprem oluşmuş. Kısa süreli salladı. Dört beş saniye gibi. Herhalde devamlı olsaydı. Daha büyük şeyler olabilirdi. Küçük çaplı panikler yaşandı. Turistler panik içindeydi. Garajın içi insan doluydu" diye konuştu.



ODALARA BİLE GİRİŞİMİZ YASAKLANDI



Bir başka yolcu ise, “Bodrum'daydık. Yatmak üzereydim. Ama büyük bir sarsıntı ile merdivenlerden aşağı indik. Deprem bayağı şiddetli idi. Depremin şiddetinden korktuk" diye konuştu.



Tatilcilerden Yılmaz Kahraman ise deprem nedeniyle tatili kısa kestiğini ve hemen döndüğünü belirterek, Deprem nedeniyle ilk uçakla döndüm. Çünkü orada odalara bile girişimiz yasaklandı. Sahildeydik. Bir anda çatırtılarla birlikte su yükseldi. Şezlongların suya çekildiğini gördük. Herkeste bir panik havası vardı. Dışarıda yatacağımıza uçağımızı öne alalım dedik. Çünkü yurtdışı dönüşümüz var. Aktarmalı onu kaçırmamak için yine de dönmek istedik. Deprem anında plajdaydım. Korkunç çığlıklar başladı. Çünkü otelin içinden dışından çatırtılar geliyordu. Deniz tarafından alttan geldiği belliydi. İnsanlar dışarıya koştu. Çoğu insan nerede duracağını bilmiyordu. Deprem ülkesi olmamıza rağmen insanlar birbirine soruyor. Arabalara mı gidelim? Oteldeki yöneticilerin yönlendirmesiyle güvenle yerlere alındık“

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