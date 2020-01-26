Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiğini ve 3 kişinin göçük altında olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'e Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremle ilgili konuştu ve son durumu açıkladı.



Soylu, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini ve 3 kişinin göçük altında olduğunu duyurdu.



Bakan Soylu, vatandaşlara gerekli her türlü desteğin verildiğinin altını çizerek, "Eksik kaldığımız alanlar var mı diye çalıma yapıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz." dedi.

.Açıklama şöyle;

AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem bölgesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3.829 personel görev alıyor. Ne yazık ki 36 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası 1.607 vatandaş, hastanelere başvurdu. Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye ulaştırılan 10.005çadırdan ihtiyaç doğrultusunda 4.234’ü kurulurken 17.000 öğün sıcak yemek, 13.500 kahvaltı ve 7.000 çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 788 artçı deprem meydana geldi.

ElazığSivrice’de, 24 Ocak 2020 günü 20.55’de meydana gelen 6,8’lik deprem sonrası enkaz altındakilere ulaşmak ve bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin müdahale ile iyileştirme safhaları sürdürülüyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarafa faaliyetleri sürüyor. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3.637 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor. Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı isemaalesef 36 oldu. Alandaki ekiplere destek vermek için bölgede, iş makineleri hazır bulunuyor..

Afetzede Vatandaşların İhtiyaçları Karşılanıyor

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyaldesteğe kadar tüm ihtiyaçlarıkarşılanıyor. Sıcak yemek verilen bölgedeki vatandaşlara, 13.000 bardağın üzerinde çay, 6.000 şişeden fazla içme suyu, 6.500 ekmek ve 6.500’den fazla ikram kutusu da dağıtıldı. Ayrıca AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine3.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine3.000.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderdi.

Hasar Tespiti Yapılan Bina Sayısı 1.521’e Yükseldi

Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya’da incelenen 1.521 binadan 76’sının yıkıldığı, 645’inin ağır hasar aldığı, 38’inin orta ve 503’ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı.

İhtiyaç Malzemesi Ulaştıran TIR Sayısı 152’ye Çıktı

AFAD Başkanlığı, bölgeye 152 TIR ile yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 10.005 aileçadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17.061 yatak, 37.095 battaniye, 1.837 ısıtıcı, 3.200 adet gıda kolisi sevk edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı İşletiliyor

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının da içinde bulunduğu 28 acil hizmetin kesintisiz olarak yürütülmesi için devrede bulunuyor. Olayın etkileriyle başa çıkılması bakımından TAMP, ulusal düzey olan 3. seviyede işletiliyor. 28 çalışma grubu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bağış Yapmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine!

Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrası bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve talepler geldi. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunuyor. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca ZiraatBankas, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

Bölgedeki Vatandaşlarımızın Dikkatine!

Afet bölgesindekihasarlı yapılara kesinlikle girilmemelidir. Yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.