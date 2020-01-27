Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20:55'te, 22 saniye süren 6,8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bilanço ağır oldu. Elazığ depreminde 41 kişi hayatını kaybetti.

AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timleri depremin ardından hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 45 vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Jandarma Arama Kurtarma Taburu uyguladığı hayat kurtaran yöntemle depremzedeleri hayata bağladı.

JAK Komutanı Binbaşı Burak Özer, hayat kurtaran yöntemi Ulusal Kanal'a anlattı.

Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, birbirlerine sarılarak vedalaştılar.

Bölgedeki depremzedelerin yaraları da sarılıyor. 45 barınma alanının belirlendi. Bölgeye 40 bin gıda kolisi sevk edildi.

Öte yandan depremzedelere ağır hasarlı evleri için toplam 41 bin lira yardım yapılacak.

Elazığ ve çevre illerdeki hasar tespit çalışmaları 10 gün daha sürecek.

Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahalleleri için kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Saha ve zemin etüt çalışmaları da başladı.

Deprem anından itibaren suç teşkil eden hususlara yönelik soruşturmalar da titizlikle devam ediyor.

Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı.

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