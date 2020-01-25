Depreme hazır değiliz
Türkiye'nin depreme hazırlık seviyesi yine sınıfta kaldı. Bir deprem ülkesi olmamıza rağmen hazırlıkları hala tamamlayamadık. Uzmanlar, yapı stoğunun bir an önce elden geçirilmesi ve hasarlı binaların tespit edilmesi gerektiğini söylüyor.
GÜNDEM 25.01.2020, 19:06 25.01.2020, 19:11
Ülkemiz bir deprem ülkesi olmasına rağmen depreme yönelik hazırlıklar hala eksik.
Yapı stoğundaki durumun belirsizliği depreme hazırlığı zorlaştırıyor.
Uzmanlara göre yapıların tek tek denetlenmesi gerekiyor.
Büyük bir depreme karşı uyarılarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, alıanacak önelmleri sıraladı.
Depreme hazırlık olmadığı gibi çoğu bireyin deprem bilinci dahi yok.
ulusal.com.tr
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