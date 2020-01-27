Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma

Emniyet birimleri, 50 şüphelinin Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.

Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.