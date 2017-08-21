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Depremler bu yıl 3 bini aşkın yapıya ağır hasar verdi

Muğla, Çanakkale, Adıyaman ve Manisa'da bu yıl yaşanan depremlerde 3 bin 195 yapıda ağır, 2 bin 890 yapıda orta ve hafif düzeyde hasar meydana geldi.

Depremler bu yıl 3 bini aşkın yapıya ağır hasar verdi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD) verilerinden derlenen bilgilere göre; Muğla, Çanakkale, Adıyaman ve Manisa'da bu yıl meydana gelen  depremlerde 3 bin 195 yapıda ağır, 2 bin 890 yapıda ise orta ve hafif düzeyde hasar tespit edildi. Afet parametrelerini kamuoyuna resmi olarak açıklama konusunda tek  yetkili kurum AFAD, depremlerde evi hasar gören vatandaşlara, muhtelif ölçülerde  3 bin 250 çadır yardımı yaptı.          

Muğla'da 6,5 ve Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğündeki depremler en şiddetli sarsıntılar olarak kaydedilirken, en büyük yıkım da Çanakkale ve  Adıyaman'da gerçekleşti. 

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,5  şiddetindeki deprem, 10-30 santimetre civarında yerel tsunami oluşturarak,  yaklaşık 1-1,5 metrelik tırmanma seviyesiyle deniz taşmasına neden oldu. Yaklaşık 11 saniye süren depremin ardından, büyüklükleri 1,8 ile 5,0  arasında değişen toplam 3 bin 96 artçı sarsıntı kaydedildi. Muğla, İzmir, Aydın  ve çevre ilçelerde herhangi can kaybı yaşanmazken, Yunanistan'ın Kos Adası'nda 2  kişi hayatını kaybetti.

Depremden 363 kişi etkilenirken, Bodrum'daki yapılardan 120'sinde  ağır, 48'inde orta, 182'sinde hafif hasar oluştu, 8 bina ise yıkıldı. Muğla'nın  Datça ilçesinde de 101 hafif, 12 ağır, 7 orta hasarlı bina tespit edildi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ise  hiçbir hasar oluşmadı.

Çanakkale'de aynı şiddette 3 deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de şubatta 5,3 şiddetinde üç deprem  meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından büyüklükleri 1 ile 5,2 arasında  değişen yaklaşık 2 bin 621 artçı sarsıntı oldu. Depremler nedeniyle Ayvacık ve  Ezine'ye bağlı 34 yerleşim biriminde çeşitli seviyelerde hasar oluştu.

Çalışmalarda, depremden 7 bin 223 hanede 18 bin 806 kişinin  etkilendiği, yapılardan bin 40'ının ağır, 973'ünün az hasar gördüğü belirlendi.

Deprem nedeniyle Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eş  güdümünde Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıkları  ile Valilik ve Türk Kızılayı ekipleri başta olmak üzere 505 personel ile çeşitli  seviyelerde161 araç görevlendirildi.

AFAD, yaşanan yıkım nedeniyle bölgeye, çeşitli illerdeki lojistik  depolarından 16,5 metrekarelik 410 aile tipi çadır, 3 bin 772 battaniye ile 2 bin  40 yatak, bir mobil simülasyon tırı, bir mobil duş-tuvalet, bir mobil  koordinasyon tırı, 37 derslik, 34 büro-duş-tuvalet ve 4 çamaşırhane maksatlı  konteyner ile bir yaşam konteyneri sevk etti.

Deprem nedeniyle acil yardım ödeneğinden, bölgede ortaya çıkan  ihtiyaçların karşılanması amacıyla 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı.

Adıyaman'daki afetzedelere 1 milyon lira yardım

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde de martta meydana gelen 5,5  büyüklüğündeki depremde, Taşkuyu, Akdamar, Çiçek, Ovacık, Çataltepe, Mülk ve  Belenli köylerinde hasar meydana geldi.

Depremin ardından büyüklükleri 1 ile 5,5 arasında 945 artçı  sarsıntının kaydedildiği bölgede, Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eş  güdümünde, 101 personel ve 17 araçla müdahale, hasar tespit ve tarama  faaliyetleri yapıldı.

Samsat ve Kahta ilçelerinde bin 474 az hasarlı ve bin 868 ağır hasarlı  yapı tespit edildi.

AFAD tarafından bölgeye, 2 mobil koordinasyon tırı, 16,5 metrekarelik  2 bin 565 aile çadırı, 40 metrekarelik 23 sosyal çadır, bin yatak, 5 bin 240  battaniye ve okul-mescit amaçlı 65 çadır, 6 genel maksatlı çadır, 220 elektrikli  ısıtıcı, 10 mobil duş ve 42 mobil mutfak sevk edildi.  Adıyaman Valiliğine acil  yardım ödeneğinden 1 milyon lira kaynak aktarıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mayısta yaşanan 5,1 şiddetindeki  depremde de hiçbir can kaybı ve yaralanma olmazken, 4 yerleşim yerinde 155'i  ağır, 105'i hafif hasarlı yapı tespit edildi.

Bölgeye Manisa, İzmir ve Denizli İl Afet ve Acil Durum  müdürlüklerinden 3 araç ve 15 arama kurtarma personeli sevk edilirken, AFAD  depremden etkilenen vatandaşlar için 181 çadır dağıttı.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #türkiye #muğla #çanakkale #Adıyaman #Manisa #AFAD
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