Depremzedeler spor salonuna sığındı



Büyük korku ve panik yaşadılar. Binalarına giremediler. Zaten çoğunun evi hasar görmüştü. Elazığlılar spor salonları, park ve bahçelere sığındı.

Elazığ'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı.

Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı; "evlerine giremediklerini" söyledi.

Yurttaşlar, evde oldukları sırada depreme yakalandıklarını anlattı, yaşadıkları endişe gözlerine de yansıdı.

ulusal.com.tr