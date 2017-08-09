Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Dere kenarlarında yapılan ne kadar yanlış yapı varsa yıkıp geçeceğiz. DSİ'nin izin verdikleri haricinde yapılan bütün yapılar yıkılacak" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Toplu Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür, ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katıldı.



Bakan Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çevre konusunda vatandaşların usule, nizama, mevzuata uymaları gerektiğini söyledi.



Dere kenarlarında kim ne yapacaksa projesini DSİ'ye götürüp izin alacağını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:



"Başbakanlık genelgesi var. Dere kenarlarında yapılan ne kadar yanlış yapı varsa yıkıp geçeceğiz. DSİ'nin izin verdikleri haricinde yapılan bütün yapılar yıkılacak. Kusura bakmayın. Her seferinde millet zarar görmesin. Ne kadar yanlış yapılan köprü, menfez veya dere yanında yapı varsa bunları yıkacağız. Kesinlikle bunun takipçisi olacağız. DSİ'den de görevli mühendisler bunu takip edecek. Artık acı yaşamak istemiyoruz. Sel baskınları yüreğimizi dağlıyor."



Eroğlu, Türkiye'nin büyük bir kumpasın çemberinde olduğuna dikkati çekerek, Türkiye üzerinde oynanan hain planın yeni başlamadığını bildirdi.



Eroğlu, şunları kaydetti:



Harp meydanlarında bizi yenemeyenler, içimizden vurmak için birtakım hainleri içimize casus olarak göndermişler. Sadece bizde değil, aynı numara Irak'ta uygulanmış, Pakistan'da uygulandı. Türkiye'de FETÖ ile kanlı darbe girişimine teşebbüs ettiler. Aziz milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımızın cesareti sayesinde bu hain, alçak darbe girişimi püskürtüldü. İnşallah en ağır cezayı alacaklar. Güya bu kişiler hapishanelerde rüya görüyorlarmış. Sözde rüyalarında birden bire hapishanelerin duvarları kalkacakmış. Onları tekrar motive etmek için gayret içindeler ama onların sadece bu dünyaları değil, öbür dünyaları da berbat olacak. Bu millete dokunan yanar. Cenabı Allah, tüm terör örgütlerinden vatanımızı ve milletimizi muhafaza eylesin.