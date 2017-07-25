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Dev FETÖ operasyonu: 81 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dev FETÖ operasyonu: 81 gözaltı kararı

Anadolu Ajansı'nın 'acil' koduyla duyurduğu haberde; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #ankara #bylock
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