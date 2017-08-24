MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısı düzenliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısı düzenliyor



Bahçeli şunları söyledi:



Çözüm bekleyen pek çok sorun yumağı dağ gibi beklemektedir. Hamasete başvurmaksa Türk milletine hakarettir.



Türkiye'nin bölünmesi için el ovuşturan mihraklar faal ve faaliyettedir.



Sınırlarımızın hemen dibinde gayri meşru fiili bir durum, zifiri bir el tarafından yaratılıyor.



ABD, yüzlerce TIR silahlı PKK/PYD'ye Noel hediyesi verir gibi veriyor.



İran ve Türkiye'nin PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleyeceğine dair iddialar bize göre olumludur.



Barzani'nin referandumu, Türkiye için savaş nedeni sayılmalıdır.



Bu, Barzani'nin hayrına olmayacaktır. Rüzgar eken, fırtına biçecektir.





