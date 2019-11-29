Devlet Bahçeli: Bülent Arınç ağzını kapatsa iyi olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile ilgili açıklama yaptı.

FETÖ ile mücadelede görüşü sorulan Bahçeli, Arınç'a tepki göstererek konu hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı:

"Samimi bir mücadele sürüyor. Bir düşünün, sadece TSK'dan 150'si general olmak üzere 17 bin 866 ihraç gerçekleşmiştir. 3 bin 926 hakim ve savcı meslekten çıkarılmıştır. Kolay bir süreç değil. Pensilvanya'daki hainin ABD tarafından korunması, halen ülkemize iade edilmemesi büyük bir açmaz ve yanlış. Fakat zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor.

Bunlardan birisi de Bülent Arınç'ın sözleri. Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartışmaya açıyor, maşeri vicdan rahatsız oluyor. FETÖ'nün bütün uzantıları elbette temizlenecek, ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor."

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