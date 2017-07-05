MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından CHP'nin yürüyüşüyle ilgili sert ifadeler kullandı. Bahçeli, "21 gündür adalet için yürüyorlar! Şimdiye kadar ne buldular bilmiyorum, bileni de görmedim. Göreceğimi ise hiç sanmıyorum. Adalet; Ankara-İstanbul arasında değildir. Yolda bulunmayı bekleyen cevher hiç değildir.Adalet için yürünmez, uğruna şuurla mücadele edilir. Zulüm ve terör adaletsizliktir değil mi? Evet. O halde, terör örgütlerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yol yürümek nasıl adalet olacaktır? Batman’da şehit edilen Müzik Öğretmeni Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen HDP mi bize adalet öğretecek?" mesajlarını paylaştı.

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