MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Arif Şirin (Ozan Arif) hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklamayı, Bahçeli'nin vekili Avukat Yücel Bulut yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Basın Birimi tarafından Avukat Yücel Bulut'un yaptığı açıklama paylaşıldı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vekili Avukat Yücel Bulut'un yaptığı açıklamada şunlar belirtildi:



27.06.2017 tarihinde Arif Şirin (Ozan Arif) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle, gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunulmuştur.



Şüpheli hakkındaki hukuki süreç titizlikle takip edilecektir.







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