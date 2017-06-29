İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
"Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım"
İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da büyük operasyon

Devlet Bahçeli'den 'uyum yasaları' ve 'AKP' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecek. AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı

Devlet Bahçeli'den 'uyum yasaları' ve 'AKP' açıklaması

Sabah'ın haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecektir" dedi. 
 
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM içtüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler için MHP'ye çağrıda bulunarak, "Nasıl anayasayı MHP ile birlikte inşa etmişsek, içtüzüğü de birlikte inşa edebiliriz." demişti.
 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında, parti grup başkanvekillerinin katıldığı toplantıda içtüzük komisyonu kurulamamış ve her partinin kendi teklifini getireceği belirtilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli
banner863
Önceki Haber
Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
Sonraki Haber
'Türkiye, Rubin'in hesabının engellenmesi için Twitter'a 7 gün süre verdi'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.