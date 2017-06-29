MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecek. AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı

Sabah'ın haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasını değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası uyum yasalarına makul ölçüde destek verilecektir" dedi.



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM içtüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler için MHP'ye çağrıda bulunarak, "Nasıl anayasayı MHP ile birlikte inşa etmişsek, içtüzüğü de birlikte inşa edebiliriz." demişti.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında, parti grup başkanvekillerinin katıldığı toplantıda içtüzük komisyonu kurulamamış ve her partinin kendi teklifini getireceği belirtilmişti.



ulusal.com.tr