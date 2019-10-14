Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

Bahçeli’nin tedavisi tamamlandı. MHP Genel Merkezi’nde mesaisine başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Eylül’de üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bahçeli, tedavisi başlandıktan sonra aynı gün içinde taburcu olmuştu. Bir otelde istirahata devam etmişti. Tedavisi tamamlanan Bahçeli, 21 gün aradan sonra MHP Genel Merkezi’nde mesaisine başladı.

MHP Genel Merkezi önünde partililerden oluşan kalabalık bir grup Bahçeli’nin gelişini bekledi. Bahçeli’nin gelişi için Türk bayrağı açıldı. Genel Merkez binasında da yöneticiler, Bahçeli’yi karşıladı. Partililer sloganlar attı.

Bahçeli, partilileri selamladı, ardından ilk divan toplantısını gerçekleştirdi. MHP lideri, makamında parti yöneticileriyle de fotoğraf çekildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Bahçeli’nin mesaiye başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin ismi etrafında ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının koparıldığını söyledi. Yalçın "bu fırtınanın arka planında Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

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