Devlet Su İşleri DSİ 500 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Başvuruları başladı mı?

DEVLET SU İŞLERİ DSİ 500 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 ilde 500 sürekli işçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvuru şartlarına ilişkin detaylar merak içinde araştırılmaya başlandı. DSİ sürekli alım yapılacak olan iller arasında Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van Isparta, Sivas, Kahramanmaraş Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara merkez teşkilatına alım yapılacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN YAPILACAK?

DSİ 500 sürekli işçi alımı kapsamında Greyder, Dozer, Ekskavatör, Yükleyici operatörü, Ağır Vasıta, Motor, Demir Kaynak, Oto Elektrik, Ağaç İşleri, Çarkhane, Döşeme, Kaporta, Boya, Tesisat Elektirik ustasının yanı sıra Sondaj İşçisi, Ağır Vasıta Şoförü,Treyler operatörü alımı yapılacak.

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