Devlet Su İşleri DSİ İŞKUR 500 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman nereye yapılıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 500 sürekli işçi alımı yapıyor. Bu kapsamda yapılan alımlarda operatör, usta ve şoför alımları yapılıyor. DSİ 500 sürekli işçi alımı için başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Alım yapılacak olan iller ise Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van Isparta, Sivas, Kahramanmaraş Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara merkez teşkilatına alım yapılacak.

DSİ 500 sürekli işçi alımı kapsamında Greyder, Dozer, Ekskavatör, Yükleyici operatörü, Ağır Vasıta, Motor, Demir Kaynak, Oto Elektrik, Ağaç İşleri, Çarkhane, Döşeme, Kaporta, Boya, Tesisat Elektirik ustasının yanı sıra Sondaj İşçisi, Ağır Vasıta Şoförü,Treyler operatörü alımı yapılacak.

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