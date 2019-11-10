Devletin zirvesi Anıtkabir’deydi

Türk milleti, ebediyete intikalinin 81'nci yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmet ile yad etti.

Atatürk için tüm yurtta ve yurtdışı temsilciliklerinde törenler düzenlendi.

Törenlerin merkezi ise Ankara oldu. Geceboyunca hazırlıkların sürdüğü Anıtkabir'in sabah erken saatlerden itibaren ilk misafirleri Ulu Önderin yılmaz askerleri oldu.

Askerlerin anıtta yerini almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı aslanlı yoldan mozeleye yürüdü. Resmi törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda protokol katıldı.

Devlet erkânı saat 9'da Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, mozoleye sundu. Saatler, büyük önderin vefat ettiği 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı, mozeledeki törenin ardından Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

İstanbul'daki anma törenlerinin merkrzi ise Taksim Meydanı oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever meydandaki Atatürk anıtı önünde hazır bulundu.

Tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu. 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Türk bayrağı göndere çekilerek yarıya indirildi.

Anma törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Vatan Partisi İl Başkanı Cem Dikmen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

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