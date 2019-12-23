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Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı

Mustafa Fehmi Kubilay. Cumhuriyetin genç teğmeni. Bundan tam 89 yıl önce İzmir Menemen'de gerici bir ayaklanma sonucu şehit edildi. Şehit Asteğmen Kubilay için Menemen'de anma töreni düzenlendi.

GÜNDEM 23.12.2019, 18:59 23.12.2019, 19:00
Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı

Genç Cumhuriyeti savunurken şehit edilen Teğmen Kubilay İzmir Menemen'de anıldı. 

Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tümgeneral Rafet Dalkıran,  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy  ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez, Kubilay'ın, Cumhuriyet ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini söyledi.

Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak Gericiliğe karşı mücadele eden Kubilay'ın Türk  Milletininn gönlüne altın harflerle yazıldığını belirtti.

Töreninin ardından  Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere kupaları verildi. 



ulusal.com.tr

#mustafa fehmi kubilay #menemen #steğmen kubilay
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