Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı

Genç Cumhuriyeti savunurken şehit edilen Teğmen Kubilay İzmir Menemen'de anıldı.



Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tümgeneral Rafet Dalkıran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez, Kubilay'ın, Cumhuriyet ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini söyledi.



Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak Gericiliğe karşı mücadele eden Kubilay'ın Türk Milletininn gönlüne altın harflerle yazıldığını belirtti.



Töreninin ardından Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere kupaları verildi.







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