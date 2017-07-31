İstanbul'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon kapsamında, Okmeydanı Gençlik Federasyonu Derneği'ne baskın yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı aramalarda, bazı dokümanlara el konuldu.

İstanbul Okmeydanı'nda terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon düzenlendi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Gençlik Fedarasyonu Derneği'nde arama yapıldı.



Aramalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi.



Dernekte bazı dokümanlara el konulduğu, aramanın sürdüğü bildirildi.



Operasyonda 11 örgüt üyesi, örgüt doküman ve digital verileriyle yakalandı



ulusal.com.tr