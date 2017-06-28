Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'da istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Die Welt gazetesi, "MİT, Alman vekilleri izliyor" diye yazdı.

Die Welt gazetesi, MİT'in Alman milletvekilleri hakkında bilgi topladığını iddia etti. Alman emniyetinin de güvenlik gerekçesiyle bazı milletvekilleriyle görüştüğü belirtiliyor.



Gazetenin haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Almanya'da terör yandaşları ve FETÖ'yü takip ediyor. Bunun yanı sıra Alman vekilleri de izliyor, onlar hakkında bilgi topluyor.



İddiayı ortaya atan gazete Alman Emniyet Teşkilatı yetkilileri ile Federal Meclis'in dış, iç ve güvenlik politikasından sorumlu sözcüleriyle "tehlike durumu" ile ilgili bir araya geldiğini de yazdı.



Die Welt'e konuşan Alman Emniyeti'nden bir sözcü "MİT'in olası faaliyetleri üzerine parlamentoda bir konuşma yaptık" dedi.



Alman Emniyet Teşkilatı ile MİT arasında düzenli olarak birçok konuda karşılıklı istişare sağlamak üzere toplantı yapılıyordu. Ancak "güven zedelemesi" gerekçesiyle toplantıların iptal edildiği belirtiliyor.



ulusal.com.tr