İşte trafiğe kapatılacak güzergâhlar:
- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
- D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,
- 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
- Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,
- Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
- Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
- Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
- Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
- Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi.
Alternatif güzergâhlar:
- Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi.
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2017 tarihinde 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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