İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2017 tarihinde 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İşte trafiğe kapatılacak güzergâhlar:



- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,

- D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,

- 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

- Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,

- Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

- Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

- Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

- Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

- Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi.



Alternatif güzergâhlar:



- Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi.