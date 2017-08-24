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Dikkat... Yasa dışı sayılıyor! Kullanana ceza kesiliyor!

Denetim yapan trafik ekipleri Uber’in Mercedes Vito gibi lüks hafif ticari modellerle servis verdiği ‘UberXL’ araçlarının şoförlerine 2628 TL, yolculara ise 292 TL ceza kesiyor. Cezalar “yasadışı olan bir ulaşım aracını” kullanmak sebebi ile kesiliyor.

Dikkat... Yasa dışı sayılıyor! Kullanana ceza kesiliyor!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur 2017 yılında bin 980 UBER müşterisine 292’şer TL ceza yazıldığını belirtti.

Yeni Şafak'ın haberine göre  Uğur şunları söyledi: “UBER gerek maliye gerekse emniyet birimlerimiz ile yaptığımız birtakım çalışmalar sebebi ile Türkiye’de gelişmesini ağır olarak ilerleten bir sistem. Telefon ile araç çağırma sistemi olan UBER tamamen yasadışı, bu sebeple hem şoförüne hem de yolcusuna ceza yazılıyor. Korsan taşımacılık sistemi olan UBER’in araç şoförüne ilk yakalamada 2 bin 628 TL, ikinci yakalamada ise 4 bin 380 TL ceza yazılıyor. 2017 yılında bin 961 şoföre yasadışı taşımacılık sebebi ile ceza yazıldı.” dedi.

"UBER AVUKAT DESTEĞİ VERİYOR"

Uğur, UBER’in söylendiği gibi şoförlerin cezasını ödemediğini aksine sadece avukat desteği verdiğini ifade etti. Uğur: “UBER, sadece avukat desteği veriyor. Dava kaybedildiğinde şoför yüklü bir ceza borcuyla başbaşa kalıyor. Yolcunun cezası zaten yolcunun üzerine kalıyor ve birkaç yıl sonra katlamalı olarak karşısına çıkıyor. Müşterilerin ve şoförlerin yasal taşıma sistemlerini tercih etmesi hem vergilendirme açısından hem de güvenlik açısından önemli.” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #uber #Uber Taksi #Uber yasağı #uber ceza
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