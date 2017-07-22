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Direksiyon başında fenalaşınca otomobilini yol ortasında durdurdu

İstanbul'da direksiyon başında fenalaşan bir sürücü yol ortasına park etti, arkadaki araçlardan birinin içinde bulunan ve doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ona ilk müdahaleyi yaptı.

Direksiyon başında fenalaşınca otomobilini yol ortasında durdurdu

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Bahçeşehir Gişeleri’ne yakın  meydana geldi. Emrah Erkoç otomobili ile tek başına TEM’den Avcılar yönüne giderken direksiyon başında fenalaştı.



Erkoç, zigzaklar yaparak aracı yol ortasında park etti. Trafik akışını önemli ölçüde aksatarak dikkati üzerine çekmeyi başaran Emrah Erkoç’un yanına giden diğer sürücüler fenalaştığını görünce onu yol kenarına alarak 112’yi arayarak ambulans istedi.

Bu sırada evine makam otomobili ile giden asıl mesleği doktorluk olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de olayı öğrenince araçtan inerek yanına giderek ışıldaklarla aydınlatılan ortamda müdahalede bulundu.



Başkan Dr. Handan Toprak Benli, Emrah Erkoç’a müdahalede bulunurken toplananları da yönlendirdi ve gelen sağlık ekibine durumu ile ilgili bilgi verdi. Kendisine gelen ve iyi olduğunu söyleyen Erkoç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, rahatsızlığı konusunda bilgi verilmedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #avcılar #handan toprak benli
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