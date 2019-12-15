Dış politika ve hedefler tartışıldı
Vatan Partisi üyeleri “Umut, Fırsat ve Zafer” etkinliğinde biraraya geldi. Buluşmada "Türkiye'nin dış politika ve terörle mücadelede altın çağını yaşadığı" vurgulandı. Partililer, 2020 yılında yapılacak “Amiral Soner Polat Olağan Kurultayının” hazırlık sürecini de ele aldı. Etkinliğe Vatan Partisi üyesi Emekli Orgeneral Saldıray Berk de katıldı.
GÜNDEM 15.12.2019, 18:51 15.12.2019, 18:56
Türkiye'nin iç ve dış politikadaki başarısı değerlendirildi, gelecek yıl için hedefler masaya yatırıldı.
Vatan Partisi Ankara Çayyolu Temsilciliği “Umut, Fırsat ve Zafer Kahvaltısı” düzenledi. Buluşmaya Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ile Vatan Partisi Emekli Orgeneral Saldıray Berk katıldı.
Buluşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesi ele alındı, komşu ülkelerle işbirliğine dikkat çekildi.
Etkinlikte, Amerikan Senatosunun Ermeni soykırımı yalanına ilişkin kabul ettiği tasarı da tartışıldı.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ
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