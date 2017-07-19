Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

zerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İlham Aliyev Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda üçlü ilişkilerin geliştirilmesi için ilgili kararların alınacağından emin olduğunu belirtti.

İstanbul'da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.



Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Azerbaycan'da düzenlenen anma etkinliklerinin Türkiye'de memnuniyetle karşılandığını söyledi.



Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun provokasyonu sonucu cephe hattında hayatını kaybeden siviller için Aliyev'e taziye dileklerini iletti.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili konular da müzakere edildi.