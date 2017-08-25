Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin yönetiminden yapılan açıklamalara Varşova'dan yanıt verdi: Seçim öncesinde popülist politikaların bir faydası olmaz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadeleri hakkında, "Siz Türkiye’nin valisi misiniz? Türkiye sizin sömürgeniz mi ki siz bu insanlardan sorumlusunuz? Almanya’dan haddini aşan açıklamalar görüyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın genel oturumundan sonra Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadelerinin sorulması üzerine, "Bazı AB ülkelerinin, diğer AB ülkeleri ve henüz Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin sahibi, patronu olmadıklarını anlaması gerekiyor. Seçim öncesi popülizmin kimseye faydası yoktur. Almanya’nın da Türkiye gibi bir ülkeyle ilişkilerini nasıl sürdüreceği konusunda daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.







Almanya'nın Türkiye için müttefik ve dost bir ülke olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Alman halkı da öyledir. Ama seçim öncesi bu tür popülist yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Daha önce Malta’da ve diğer platformlarda dostum Sigmar Gabriel, bana Almanya’nın Türkiye’ye yönelik çok ciddi hatalarının olduğunu, dolayısıyla Almanya’nın hangi adımları atması lazım geldiğini sormuştur, söylemiştir. Ben de tek taraflı adımlar sağlıklı olmaz, kalıcı olmaz, birlikte adım atalım. Siz bir adım atarsanız biz iki adım atarız demiştim."



Seçim öncesinde kamuoyunda tam tersi bir tutumun olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Hayır diyen yüzde 48’den de sorumluyuz diyor. Hangi hakla bunu söylüyorsunuz? Siz Türkiye’nin valisi misiniz? Türkiye sizin sömürgeniz mi ki siz bu insanlardan sorumlusunuz? Almanya’dan haddini aşan açıklamalar görüyoruz. Şimdi Gabriel’in partisine oy vermeyenlerden biz sorumluyuz diyebilir miyiz Türkiye olarak. Onun için ülkelerin egemenliğine sorumlu olmaları gerekiyor. Almanya bizim dostumuzdur ve kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Seçimler gelir geçer ama ilişkiler ve dostluklar kalıcıdır. Ona göre dikkatli davranmalarını tavsiye ediyorum."



- "Ukrayna, Kırım, Karadeniz, Suriye, Irak ve NATO’nun doğu kanadı hakkında görüş birliği içindeyiz"







Önceki Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının bir yıl önce Ankara’da yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iki ülke dışişleri bakanlarının Türkiye’ye desteklerini göstermek için ziyarette bulunduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.



Bugünkü toplantıların sabah yapılan bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katıldığını ifade eden Çavuşoğlu, verimli görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. NATO’nun önceki kararlarının uygulamasını görüştüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, ittifakın doğu kanadındaki müttefiklerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini vurguladıklarını dile getirdi.



Gelecek yıl yapılacak NATO Zirvesi ve ittifakın genişlemesi hakkındaki düşüncelerini paylaştıklarına işaret eden Çavuşoğlu, ittifakın önündeki sınamaları ele aldıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, toplantıda müttefiklerin birbirini nasıl destekleyebilecekleri, AB’nin rolü gibi konuların da konuşulduğunu aktardı.



Üç ülke arasında Ukrayna, Kırım, Karadeniz, Suriye, Irak ve NATO’nun doğu kanadı hakkında görüş birliği bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşlarına Suriye’deki güncel durumu aktardığını, Irak’a yaptığı son ziyaretle ilgili bilgi verdiğini belirtti.



“Tüm bu konularda üç ülke arasında görüş birliği var.” diyen Çavuşoğlu, iş birliğini kuvvetlendirmek için üçlü toplantıyı devam ettirmek istediklerini, toplantının gelecek yıl Romanya’da yapılacağını aktardı.



“Tatbikatlarla ilgili kendi endişelerimizi paylaştık”







Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski de üç ülkenin toplantısının artık geleneksel hale geldiğini kaydetti. Bölgedeki durumu değerlendirdiklerini, NATO çerçevesinde bölgesel iş birliği konusunda karşılarında bulunan sınamalarla ilgili konuştuklarını bildirdi.



Rus ordusunun tatbikatlarıyla ilgili durumu değerlendirdiklerini de belirten Waszczykowski, Rusya’nın askeri tatbikatlarıyla ilgili soru üzerine, “Tatbikatlarla ilgili kendi endişelerimizi paylaştık.” dedi.



Rusya’nın batı sınırına 100 bin asker konuşlandıracağına dikkati çeken Waszczykowski, “Rusya’nın bu kadar asker yerleştirmesine, böyle bir tatbikata ihtiyacı yok. Ayrıca, bu tatbikatın uluslararası askeri standartlara uygun şekilde yapılması lazım. Bunların sonlanmasını bekliyoruz. Umarız gerçek bir saldırı olmaz.” ifadesini kullandı.