Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı, eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız
GÜNDEM 18.11.2019, 19:54 18.11.2019, 20:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bağdadi'nin yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi" ifaelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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