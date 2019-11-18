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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı, eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

GÜNDEM 18.11.2019, 19:54 18.11.2019, 20:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bağdadi'nin yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi" ifaelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

#Dışişleri Bakanı #abd #rusya
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