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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de: Ayrılma referandumu iyi fikir değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Bağdat'tan Erbil'e geçti. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bağımsızlık referandumunu görüştü. Çavuşoğlu "Ayrılma referandumu iyi bir fikir değil" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de: Ayrılma referandumu iyi fikir değil

Bağdat'tan sonra Erbil'e geçti. Barzani ile bir araya geldi. Ana gündem, Barzani'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuydu. Türkiye'nin tutumunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak temasları kapsamında Bağdat'tan Erbil'e gitti. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Görüşmeden sonra Çavuşoğlu açıklama yaptı. 

"Ayrılma referandumu iyi bir fikir değil" diyen Çavuşoğlu, Barzani'ye de bunu net bir şekilde anlattığını söyledi.

Çavuşoğlu Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Üyesi Sadi Ahmed Pire, İslami Toplum Partisi lideri Ali Bapir ile de bir araya geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #erbil #ırak #bağdat
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